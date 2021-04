Wildtierzentrum Saarburg : Noch mehr wilde Findelkinder

Saarburg Der Lockdown bringt dem Wildtierzentrum in Saarburg noch mehr tierische Gäste. Das Zentrum hat sich in der Pandemiezeit aber auch gemausert: ein Behandlungszimmer, eine Quarantänestation und Volieren sind dank Spenden dazugekommen. Kuriose Fälle sind in der Einrichtung an der Tagesordnung.

Nach einem Anruf bringt eine Frau eine verletzte Elster zum Wildtierzentrum in Saarburg. Tierpfleger Jürgen Meyer erfährt auf Nachfrage, dass die Frau den Vogel verletzt am Boden sitzend gefunden hat. Vorsichtig nimmt er das Tier aus dem kleinen Käfig, hält es gekonnt an Beinen und Kopf fest und schaut sich die blutverkrusteten Augen an. „Es ist die Zeit der Revierkämpfe“, sagt er. Die Frau bittet er, in ein paar Tagen wieder anzurufen, um zu erfahren, wie es ihrem Schützling geht. Dann geht er mit der Elster ins Behandlungszimmer.

Corona hat auch den Alltag im Wildtierzentrum verändert. 2020 sind fast 400 verletzte oder geschwächte Tiere mehr als im Jahr zuvor in die Einrichtung gebracht worden, die für die Region Trier zuständig ist. Insgesamt waren es 2026. Auch in diesem Jahr liegt die Zahl der behandelten Tier mit 153 bereits ein Fünftel höher als 2020. Doch die stärksten Monate, nämlich Mai, Juni und Juli, mit je 300 bis 500 Fällen kommen noch.

Info Bei Funden immer Bescheid geben Kürzlich wurde ein neugeborener Frischling in einem Karton vor der Tür des Saarburger Wildtierzentrums abgestellt. Als Jürgen Meyer das Schweinchen am Morgen fand, hat auch das Aufwärmen mit Hilfe einer Wärmelampe nichts mehr genutzt. Das Tier starb. Es war ausgekühlt. Meyer bittet diejenigen, die ein hilfsbedürftiges Tier gefunden haben, darum, sich zunächst telefonisch beim Wildtierzentrum zu melden, Telefon 06581/ 9960010. Auch ein Fuchs könnte einem abgestellten Tier gefährlich werden.

Jürgen Meyer sieht den Hauptgrund für die steigende Zahl in der Pandemie und ihren Auflagen. Die Menschen seien mehr in ihrer Umgebung unterwegs und stießen häufiger auf hilfsbedürftig aussehende Tiere. Doch nicht immer ist ein Eingreifen des Menschen nötig, erklärt Meyer. „Wir bekommen auch zahlreiche Anrufe, weil beispielsweise eine junge Amsel oder ein junger Fuchs am Straßenrand sitzen. Das ist alles normal“, sagt er.

Selbst, wenn ein Vogel aus dem Nest falle, müsse das nicht gleich das Aus bedeuten. Meyer: „Vögel, die in der Nähe des Bodens brüten, so wie Amseln beispielsweise, füttern ihre Jungen trotzdem weiter.“ Und wer kleine Fledermäuse am Haus finde, solle sie erhöht platzieren. Die Mutter komme sie in der Nacht abholen. Bevor jemand Hand anlegt, ist es also ratsam, bei Jürgen Meyer und seiner Frau nachzufragen. „Wir beraten gerne“, sagt er.

Im Behandlungszimmer versorgt der Mann, dessen Tierwissen unerschöpflich zu sein scheint, die Elster mit einer antibiotischen Salbe für die Augen und ein paar Tropfen Schmerzmitteln. Das Behandlungszimmer mit Narkosegerät und Mikroskopen für Kot-Analysen ist – so wie einiges andere im Wildtierzentrum – relativ neu. Nach 30 Jahren Provisorium, das großteils bei den Meyers zu Hause untergebracht war. Einiges hat Jürgen Meyer im vergangenen Jahr mit Helfern selbst gebaut, anderes haben Firmen gemacht. Alles wurde mit Hilfe von Spenden bezahlt. 70 Prozent des Zentrums wird mit Spendengeld finanziert.

Das Behandlungszimmer befindet sich mit der noch nicht eingerichteten Quarantänestation in einem neuen Container. Die alte Blockhütte nebenan, in der sich ein Verwaltungsraum und ein Mehrzweckraum befindet, hat ein neues Dach erhalten und wurde innen ausgebaut. Dort will Jürgen Meyer Schülern die Tierwelt und das, was man für sie tun kann, näher bringen – nach Corona. „Wir wollen unser Wissen weitergeben“, sagt er. Zuletzt habe er vor einem Jahr eine Klasse besucht.

Einige Volieren sind neu aufgebaut. In den großen Käfigen ist so manches Kuriosum zu entdecken. Da sind die munteren Finken, die Menschenschmuggler, die in Bitburg aufgespürt wurden, gehalten haben. Oder die Möwe, die nicht mehr fliegen kann. Eine Frau hatte sie in Südfrankreich aufgelesen. Keine Auffangstation wollte sie haben, weder im Nachbarland noch auf deutscher Seite. Sie sollte eingeschläfert werden.

Meyer, dessen Ziel immer ist, die Tiere wieder auszuwildern, hat sie aufgenommen. Als Dauergast teilt sie sich nun friedlich den Käfig mit einem Bussard. Voraussetzung für ein Bleiben auf Lebenszeit: Dem Tier muss es – auch in Gefangenschaft – gut gehen. Und am besten erfüllt es noch einen Zweck.

So wie der blinde Habicht, der in seiner Voliere jedes Hindernis zu kennen scheint und herumhüpft, denn er fliegt nicht. Meyer: „Er lässt sich super präsentieren, an ihm kann man vieles erklären. Er ist ein Botschafter.“ Das ruhige, eingewöhnte Tier beruhige zudem die Neuankömmlinge.

Silvester hingegen ist temperamentvoll und eine Wildkatze, die völlig aus der Art geschlagen ist, weil sie zahm wurde. Sie hat offensichtlich selbst entschieden, im Wildtierzentrum zu bleiben.

Auch ein paar Säuger wie kleine Eichhörnchen, Hasen, Sieben- und Gartenschläfer sind in diesem Jahr schon im Wildtierzentrum gelandet. Letztere sollen bald wieder freikommen. Meyer stellt fest: „70 Prozent der Tiere, die zu uns kommen, schaffen es. 30 Prozent sterben leider.“

Wildtierzentrum Saarburg: Jürgen Meyer und Helferin Natalie Crispi, eine Studentin der Biowissenschaften, versorgen eine verletzte Elster. Auch ein Hase, ein blinder Falke, die Wildkatze Sylvester und ein Falken-Küken leben in der Saarburger Auffangstation für wilde Tiere. Foto: TV/Marion Maier

Wildtierzentrum Saarburg: kleiner Hase Foto: TV/Wildtierzentrum

Wildtierzentrum Saarburg: der blinde Habicht. Foto: TV/Marion Maier

Wildtierzentrum Saarburg: Wildkatze Silvester ist völlig aus der Art geschlagen. Normalerweise werden diese Katzen nicht zahm, er schon. Foto: TV/Marion Maier

Wildtierzentrum Saarburg: Turmfalke Foto: TV/Wildtierzentrum