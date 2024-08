Wildtierzentrum Kurios – Rattenmamas ziehen in Saarburg kleine Gartenschläfer groß (Fotos)

Info 1

Gartenschläfer gehören zur Familie der Bilche. Die Nager mit den runden, schwarzen Knopfaugen und den großen Ohren werden zehn bis 17 Zentimeter groß. Ihr Fell ist am Rücken rötlichbraun bis grau, an der Bauchseite weiß. Auffällig ist ein schwarzes Band, das sich um Augen und Ohren legt. Der Schwanz der Tiere ist fast genauso lang wie ihr Rumpf und endet in einer schwarz-weißen Quaste. Er hilft den Nagern beim geschickten Klettern, das Gleichgewicht zu halten. Mit ihren schwieligen Fußsohlen können sie sogar an Hausfassaden hochklettern. Gartenschläfer sind Allesfresser. Ihr ursprünglicher Lebensraum ist der Wald. Als Kulturfolger leben sie mittlerweile aber auch in Gärten und in der Stadt. Dennoch kann man die Tiere selten beobachten, denn sie sind meist als nachtaktive Einzelgänger unterwegs.