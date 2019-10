Saarburg/Wiltingen/Trier : Wildkatzen-Check per Haarprobe

Saarburg/Wiltingen/Trier Das Wildtierzentrum Saarburg/Wiltingen hat derzeit drei ungewöhnliche Gäste: kleine Kätzchen, vermutlich Europäische Wildkatzen. Ganz sicher kann auch der Fachmann die Tiere nicht bestimmen, denn sie sind schwer von Hauskatzen zu unterscheiden.

Die drei Kätzchen im Wildtierzentrum kommen aus verschiedenen Richtungen. Der neueste Gast stammt aus Trier. Tierheimleiterin Anna Falkenhorst berichtet: „Die Katze wurde am 1. Oktober in der Lindenstraße in Trier in einem Hausflur gefunden und dann von der Feuerwehr ins Tierheim gebracht.“ Gast Nummer zwei ist laut Stationsleiter Meyer von einem Hund auf einem Waldweg gebissen und dabei schwer verletzt worden. Das dritte Kätzchen hätten Spaziergänger im Wald gefunden. Meyer mutmaßt, dass es nicht unbedingt nötig gewesen sei, dieses gesunde Tier mitzunehmen. Noch teilen sich die drei Samtpfoten eine Pflegebox in Wiltingen. Doch Meyer will eine Voliere in Saarburg für sie ausbauen.