Tierschutz : Wenn ein Kampfhahn zum Ziehvater wird: Rocky erzieht ein Schwanenküken

Jürgen Meyer vom Saarburger Wildtierzentrum zeigt das eine Woche alte Schwanenküken mit Ziehvater „Rocky“, einem Schamo-Kampfhahn, der sich liebevoll um das Kleine kümmert. Foto: Herbert Thormeyer

Saarburg/Wiltingen Das eifrige Ausbrüten gefundener Schwaneneier wurde nicht von Erfolg gekrönt. Warum es dennoch im Wildtierzentrum in Saarburg ein Schwanenküken gibt und was die Einrichtung am Standort Wiltingen leistet.