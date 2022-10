Genuss : Jetzt kommt wieder Wild auf den Tisch

Hunsrück/Hochwald Der Genuss von Wildspezialitäten hat in der Region eine lange Tradition. Die Wildwochen der Regionalinitiative Ebbes von Hei möchten das aufgreifen und einen Beitrag dazu leisten, das regionale Wildfleisch populärer zu machen.

Die 18 an den Wildwochen beteiligten Restaurants verarbeiten ausschließlich Wild aus heimischen Wäldern zu leckeren und kreativen Speisen. Sie beziehen das Wild von den Jägern und Wildmetzgereien. Es gehört zur Philosophie der Wildwoche, dass nicht nur Edelteile wie Rehrücken angeboten werden, sondern das ganze Tier zu hochwertigen Gerichten verarbeitet wird.

Das Rahmenprogramm startet traditionell mit dem großen Herbst- und Wildmarkt am 29. und 30. Oktober auf dem Marktplatz in Wadern.

Am Sonntag, 6. November, findet in Thalfang eine kulinarische Wildwanderung mit anschließendem Wildmenü statt. Infos und Anmeldung: www.erbeskopf.de.

– Hotel-Restaurant Maimühle in Perl, Telefon 06867/911618, www.maimuehle.de.

– Römische Taverne in der Villa Borg, Telefon 06864/911618, www.taverne-borg.de.

– Restaurant „Maison au Lac“ am Stausee Losheim, Telefon 06872/993434, www.maison-au-lac.de.

– Hotel-Restaurant St. Erasmus in Trassem, Telefon 06581/9220, www.st-erasmus.de.

– Weinhotel Klostermühle in Ockfen, Telefon 06581/92930, www.klostermuehle-saar.de.

– Restaurant Meyershof in Otzenhausen, Telefon 06873/669813, www.restaurant-meyershof.de.

– Restaurant Zum Dompropst in Wadern, Telefon 06871/8762, www.dompropst-wadern.de.

– Hotel-Restaurant Roemer in Merzig, Telefon 06861/93390, www.roemer-merzig.de.

– Hotel-Restaurant „Zum Schlossberg“ in Büschfeld, Telefon 06874/18180, www.hotelschlossberg-kuhn.de.

– Hofgut Dösterhof Hofcafé in Wadern-Altland, Telefon 06871/63639020, www.doesterhof.de.

– Gasthaus-Metzgerei Maßem in Schillingen, Telefon 06589/1682, www.gasthaus-massem.de.

– Hotel-Restaurant 2tHeimat in Morbach, Telefon 06533/93950, www.2theimat.de.

– Spießbratenhalle in Schillingen, Telefon 06589/616, www.spiessbratenhalle.com.

– Hotel-Restaurant „Zur Post“ in Kell am See, Telefon 06589/91710, www.postkueche.de.