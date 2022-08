Veranstaltung : Strahlende, glückliche Menschen beim Festival „Klang und Glanz“ am Ufer der Saar

12 Bilder "Klang und Glanz" das 'Saarkind'-Festival am Wiltinger Ufer

Wiltingen Perfekte Organisation, ein bisschen Wetterglück und eine stimmungsvolle Umgebung waren die Voraussetzungen für den großen Erfolg der „Saarkinder“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Tenbrock

Ausverkauft – so heißt es am Samstag­nachmittag schon gleich zu Beginn des Festivals „Klang und Glanz“. Nicht, dass den zehn Jungwinzern von der Saar, die sich unter dem Label „Saarkind“ zusammengetan haben, der Wein ausgegangen wäre. Aber die 400 Tickets der Weinverkostung mit 51 Weinen unter den weißen Sternenzelten am Wiltinger Saarufer waren schon im Vorverkauf ruckzuck weggegangen. Das zeugt von der Beliebtheit dieses kleinen, aber feinen Festivals bei seiner vierten Auflage.

Zur blauen Stunden strahlen die Besucher bei „Klang und Glanz“ mit der Illumination um die Wette. Foto: DT

Wer keines der 400 Tickets für die Verkostung ergattert hatte, konnte trotzdem auf den stimmungsvollen Festplatz kommen und sich an der Wein-, Cocktail- oder Bierbar versorgen. Auch an Naschereien und Kaffee hatten die Organisatoren um Vanessa Weber und Mona Steffen gedacht. Dazu gab es Foodtrucks mit Wurst, Pizza und Pasta.

Das Publikum ist jung und hip wie die Winzer selbst. Das ist ein weiterer Indikator dafür, dass dieses Festival ein spezielles Flair hat. Das Marketing lief überwiegend über Social Media. „Die Leute sind teilweise von weither gekommen, aus Kob­lenz, aus Karlsruhe beispielsweise. Wir haben auf unserer Website die Übernachtungsmöglichkeiten der Gegend verlinkt, und das haben viele genutzt, um dann einen Trip in die Gegend zu machen“, sagt Weber.

Am Abend ist es dann so voll wie noch bei keiner der vorangegangenen Ausgaben. Und so voll, dass die Winzer noch schnell von ihren nahe gelegenen Weingütern Nachschub holten. Bei Preisen um die 16 Euro pro Flasche und 3 Euro für ein Glas Wein nutzten viele die Gelegenheit, einmal querbeet zu probieren. Viele Einheimische, Cliquen, Freundeskreise, ganze Familien sind begeistert von der Atmosphäre und der stilvollen Illumination.

„Shiny happy People“ überall, um es mit dem 1991er Song der Band R.E.M. zu sagen. Der war damals allerdings – mit Bezug auf das Massaker am Platz Tiananmen und die folgende chinesische Propaganda – satirisch gemeint. Von Krisen und Krieg will an diesem Abend aber niemand etwas hören. Das Bedürfnis, richtig zu feiern, ist nach zweieinhalbjähriger Corona-Pause groß.

Auf der Bühne spielt derweil die Trierer Formation Try auch nachdenkliche Songs und eingängige Pop-Klassiker unplugged. Das passt.

Das Wetter ist perfekt, nach der Abkühlung und dem Regen der vorhergehenden Tage braucht niemand zu schwitzen oder zu frieren. Der Platz ist sehr voll. Es herrscht aber kein Gedränge, alles läuft reibungslos.

Auch der Sonntag bringt strahlenden Sonnenschein, entspannte Atmo­sphäre und reichlich Besucher, auffällig viele junge Familien bei abermals freiem Eintritt. Als Neuigkeit im Programm lockt eine Oldtimer-Ausstellung mit alten Treckern, Autos und Mopeds.

Der große Handwerkermarkt mit wirklich stilvollem und hochwertigen Kunsthandwerk zieht Kunden an. Es gibt Getöpfertes, Gemaltes, Geflochtenes, Genähtes, Gestricktes, Getischlertes, Eingemachtes und Gekochtes. Dazu „Saarkind“-Produkte, frisches Obst, Traubensaft und kostenloses Mineralwasser für die Kinder. Und das ist auch noch nachhaltig produziert vom „Blue Future Project“. Für die Jüngsten gibt es Spiel- und Schmink­stände. Witzig ist auch ein Stand mit liebevoll restaurierten, alten Schreib­maschinen.

Fünf Musikvereine aus der Region unterhalten über den Tag hinweg und sorgen für Zulauf an den langen Tischen unter dem großen Zeltdach.

Mit-Organisatorin Mona Steffen zieht dann auch am Nachmittag eine sehr positive Bilanz: „Alles top, wir sind sehr zufrieden!“