Dorfentwicklung : Millionen für zwei Straßen – Wiltingen will die Generalsanierung seiner Straßen abschließen

Mit der Straße Am Gongler wird das Ausbauprogramm in Wiltingen abgeschlossen. Foto: Herbert Thormeyer

Wiltingen Wiltingen will sein Ausbauprogramm bis 2024 abschließen, weiteren Baugrund anbieten und die Kita sanieren. Zunächst stehen jedoch Planungen an und die Windkraft soll kommen.

Rund 2,7 Millionen Euro will die Ortsgemeinde Wiltingen bis 2025 investieren. Das hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen. Dickster Brocken dabei sind der Ausbau der beiden letzten Ortsstraßen, Am Gongler und Rosenbergstraße, mit Planungskosten von 245.000 Euro in diesem Jahr und Ausbaukosten von 1,475 Millionen Euro in 2023.

„Dann sind wir mit allen Straßen durch“, sagt Ortsbürgermeister Christoph Schmitz. Entscheidend für die Anlieger sei dabei, wie schnell es mit den Planungen vorangeht, denn: „Ab 2024 will die Landesregierung die flächendeckende Einführung der Wiederkehrenden Ausbaubeiträge.“ Die Frage, ob alle Wiltinger Grundstücksbesitzer für den Ausbau zahlen oder nur die Anlieger, kann also jetzt noch nicht beantwortet werden. Die Planung bekommen die Betroffenen jedoch rechtzeitig vorgestellt.

Paul Hallmanns (22, Student) rückt in der FWG-Fraktion des Wiltinger Ortsgemeinderates für Hermann-Josef Schmitz nach, der sein Ratsmandat niedergelegt hat. Er wurde von Ortsbürgermeister Christoph Schmitz per Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Aufgaben verpflichtet. Die Rechte und Pflichten von Ratsmitgliedern ergeben sich aus dem Paragrafen 30 der Gemeindeordnung.

Wiltingen investiert auch in Baugebiet und Kita

Mit der Übernahme des Kita- Gebäudes fallen Sanierungen im Inneren an, die rund 170.000 Euro kosten werden. Seit neun Monaten wartet die Ortsgemeinde auf die Stellungnahme der Bahn in Sachen Zuwegung für einen Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof. „Hier geht es um einen Fußweg von 40 Meter Länge“, erklärt Ortschef Schmitz. Der Weg muss so angelegt sein, dass der Behindertenparkplatz am nächsten zum Bahnsteig liegt. Für diesen Weg mit wassergebundener Decke sind 35.000 Euro eingeplant.