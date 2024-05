Wie hoch ist der Schaden? Neuer Sportplatz Wiltingen: Direkt nach der Einweihung kam das Unwetter (Fotos)

Wiltingen · Wer hätte ahnen können, was da alles vom Himmel herunterkommt! Am Schulstandort Wiltingen wurde am Freitag vor Pfingsten die neue Sportanlage offiziell eingeweiht, inklusive Fußballspiel. Dann kam der Regen – der Kunstrasenplatz blieb nicht verschont.

24.05.2024 , 08:08 Uhr

Von Matthias Willems