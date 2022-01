Dorfentwicklung : Wiltingen plant Park-and-Ride-Parkplatz für Bahnfahrer

Noch stehen die Baufahrzeuge still. Dieses Jahr wollen die Wiltinger in der Bahnhofsstraße einen Park & Ride Parkplatz für Bahnfahrer bauen. Foto: Matthias Willems

Wiltingen In der Ortsgemeinde an der Saar soll 2022 einiges passieren. Vom Park-and-Ride-Parkplatz bis zu Renovierungsarbeiten in der örtlichen Kita. Der TV stellt die wichtigsten Projekte vor.