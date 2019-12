Freizeit : Wiltingen wandert im neuen Jahr

Wiltingen Die Wanderfreunde Wiltingen erwandern den Höhenweg nach Trier-Biewer Die Jahreseröffnungswanderung des Vereins findet am Sonntag, 12. Januar, statt. Die Wanderfreunde treffen sich um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Bürgerhaus in Wiltingen und bilden Fahrgemeinschaften nach Trier zum Parkplatz am Weißhauswald.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red