Hohe Auszeichnung : Wiltinger Josef Reinert erhält Bundesverdienstkreuz

Aus der Hand des Präsidenten der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Thomas Linnertz, hat Josef Reinert das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten.

Josef Reinert aus Wiltingen hat sich insbesondere im berufsständischen Bereich bleibende Verdienste erworben. So wurde er 1989 als Arbeitnehmervertreter in die Vollversammlung der Handwerkskammer Trier gewählt und nahm zeitgleich auch als Vizepräsident einen Sitz im Vorstand der Kammer ein. Insgesamt 25 Jahre engagierte er sich in diesen Positionen in der handwerklichen Selbstverwaltung und trat für deren nachhaltige Förderung ein.

Daneben engagierte sich Josef Reinert auch im sozialrechtlichen Bereich. So gehörte er von 1993 dem Vorstand der Innungskrankenkasse (IKK) an. Nach der Fusion der IKK Trier mit der IKK Koblenz rückte er in den Vorstand der daraus gebildeten IKK Rheinland-Pfalz Nord nach. Auch in der Gewerkschaftsarbeit brachte er sich ein. So wurde er 1989 in den Kreisverband der IG Bauen-Agrar-Umwelt gewählt und war ab 1990 stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbandes Saarburg. Ebenso gehörte er zehn Jahre dem Vorstand des Bezirksverbandes an und war Mitglied der örtlichen Tarifkommission des Bauhauptgewerbes.