Auszeichnung : Team Saarkind erhält Bundespreis Kreativpilot

Wiltingen/Berlin Die Regionalmarke Saarkind hat sich bei einem bundesweiten Wettbewerb durchgesetzt. Am Freitag haben sie ihre Auszeichnung bei einer digitalen Veranstaltung verliehen bekommen.

Saarkind-Gründerin Vanessa Weber sagte in ihrem Einspieler während der Sendung: „Wir freuen uns ungemein uns Kultur- und Kreativpiloten nennen zu können. Das zeigt, dass wir den Nerv der Zeit treffen. Und das nicht nur in unserer Region, sondern darüber hinaus. Die Projekte und Ideen des aktuellen Kreativpiloten-Jahrgangs werden drei Monate lang in einer digitalen Ausstellung präsentiert. Diese findet auf dem virtuellen Gelände des Berliner Flughafens Tegel statt und ist damit die erste kulturelle Zwischennutzung des Ortes nach der Schließung im November 2020. Mit 3D-Objekten, Filmen und Bildergalerien werden die Unternehmungen der Kultur- und Kreativpiloten 2020 per Internet erlebbar. Der Livestream zur Auszeichnungsfeier ist abrufbar auf der Internetseite kultur-kreativpiloten.de, wo auch die Ausstellung zu sehen ist. Führungen für die Ausstellung finden am 24. März, 28. April und 26. Mai statt oder nach Vereinbarung.