Veranstaltung : Wiltinger Musiker proben öffentlich

Wiltingen Um der Musikkultur in Wiltingen zumindest einen kleinen öffentlichen Beitrag zu leisten, wird die Winzerkapelle Wiltingen ihre nächste Sonntagsprobe am 20. September um 10 Uhr auf dem Dorfplatz in Wiltingen abhalten.