Bauarbeiten enden : Wiltinger Straße in Konz soll am Samstag wieder befahrbar sein

Wiltinger Straße in Konz soll am Samstag wieder befahrbar sein

Konz Die Verbandsgemeindewerke Konz sanieren seit Wochen Kanäle und Leitungen an der K 133. Nun ist ein Ende der Sperrung in Sicht.

In der Wiltinger Straße in Konz werden seit Ende Juli im Auftrag der Verbandsgemeindewerke und der Stadtwerke Trier Leitungen und Kanäle erneuert. Deshalb ist die Straße voll gesperrt. Laut Ralf Zorn, Leiter der VG-Werke, werden die Arbeiten aber diese Woche abgeschlossen. Am Freitag werde die Straße noch asphaltiert, am Samstag soll sie für den Verkehr wieder freigegeben werden.