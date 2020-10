Ortsentwicklung Wincheringen : Auf Mont geht in die letzte Runde

Info

Bei der Ortsgemeinderatssitzung in Wincheringen war das Baugebiet in Auf Mont in acht von 14 Punkten Thema. Dort ging es unter anderem um die Bebauung am Europaplatz. Der Rat hatte sich in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass dort maximal drei dreigeschossige Mehrfamilienhäuser mit 30 Wohnungen in den Hang gebaut werden dürfen, nachdem er zuvor ein noch größer dimensioniertes Projekt abgelehnt hatte. Nun informierte Ortsbürgermeister Elmar Schömann, dass der Investor auf ein Gebäude verzichte und somit nur noch 22 Wohnungen zusammen mit einer Tiefgarage mit 44 Plätzen entstehen sollten.

Desweiteren ging es um sieben Anträge auf Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans, sieben davon betrafen Auf Mont. Ortsbürgermeister Elmar Schömann sagt: „Wir sind auch nicht immer glücklich über die Anfragen, aber wir genehmigen auch nicht alles.“ Die meisten Abweichungsanfragen würden allerdings aufgrund der nicht ganz einfachen Topografie gestellt. Diesmal habe der Rat zwei Anträgen zugestimmt. Die restlichen seien abgelehnt oder zurückgestellt worden, weil es noch Ergänzungsbedarf gebe. Falls ein Antrag abgelehnt werde, werde dies ausführlich begründet.

Zum Aufwand auf Seiten des Rats sagt Schömann: „Das ist nicht immer ganz einfach für uns. Wir sind alle Laien. Einige Ratsmitglieder waren mal auf einem Bauseminar.“ Er stelle häufig Rückfragen an die betreffenden Verwaltungen und bringe die Pläne mit in die Sitzung. Dort würden sich alle drumherum versammeln und schauen und fragen. Sei etwas nicht zu klären, werde erneut Rücksprache mit der Bauverwaltung genommen.