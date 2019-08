Karneval : Sommer, Sonne, Supernarren

WINCHERINGEN Der Jubiläumsumzug des Karnevalclubs Wincheringen begeistert rund 8000 Besucher. Auch vom schlechten Wetter am Festabend lassen sich die Narren nicht beeindrucken.

„Das war so ein schöner Umzug. Wir sollten das immer im Sommer machen. Dann sind die Leute viel besser drauf“, sagt Gabi Athen am Rande des Festumzuges, zu dem der Karnevalsclub Wincheringen (KWC) im 33. Jahr seines Bestehens mehr als 20 Gruppen und Vereine aus der Umgebung begrüßen konnte. 26 Zugnummern, davon allein 17 Mottowagen, zogen durch den Ort und begeisterten geschätzt 8000 Narren am Wegesrand.