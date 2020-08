Kommunalpolitik : Neue Gehwege für Bilzingen

Wincheringen Die nächste Sitzung des Ortsgemeinderates Wincheringen fndet statt am Donnerstag, 13. August, 19.30 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus Söst. Im öffentlichen Sitzungsteil steht es unter anderem über die Übertragung von Ansätzen des Haushaltsplans 2019 in den Etat 2020, neue Gehwege im Zuge des Ausbaus der L 134/K 111 in der Ortslage Bilzingen und die Festsetzung des Geldbetrages für die Ablösung von Stellplatzverpfichtungen.

