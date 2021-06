Gemeinde : Wincheringer Rat spricht über den Family Park

Wincheringen Der Ortsgemeinderat Wincheringen spricht in seiner Sitzung am Donnerstag, 10. Juni, ab 19.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule über die Gründung eines Solidarpakts für den Bereich Windenergie. Außerdem geht es um den Bebauungsplan für das Teilgebiet „Family Park – Auf Mont, Erweiterung Berliner Allee“.