Neuer Windpark : Noch ist keine Anlage fertig: Wie geht es mit dem Aufbau der vier Windräder bei Gusenburg voran?

Gusenburg Schwertransporte mit großen Windrad-Teilen rollen seit Dezember über die A1 in Richtung Gusenburg. Warum es jetzt zügiger weitergehen soll und wann die vier Räder in Betrieb gehen könnten.

In dem Waldstück südlich von Gusenburg steht von einem der vier neuen Windräder bereits der untere Teil des Turms. In den vergangenen Wochen sind immer wieder große Bauteile des Windparks per Schwertransport über die Autobahn 1 weiter in Richtung der Baustelle gerollt. Es scheint nicht mehr allzu lange zu dauern, bis dort die erste Anlage Strom aus Windenergie erzeugen wird.