Alle Bürger sollen von Ausbau profitieren Wie werden die geplanten Windräder das Landschaftsbild in Saarburg-Kell verändern?

Aktuell sind 90 Windkraftanlagen in der Verbandsgemeinde (VG) Saarburg-Kell bereits in Betrieb oder zumindest genehmigt. Doch es gibt noch weitere Standorte, die für die Stromgewinnung aus Wind geeignet sind. Die Verbandsgemeinde hat für die großen Anlagen mit ihren eindrucksvollen Rotoren einen Flächennutzungsplan (FNP) aufgestellt, der sich bereits in der Abstimmung mit diversen Behörden und Unternehmungen wie beispielsweise dem Landesbetrieb Mobilität befindet.