Kostenpflichtiger Inhalt: Leitung zwischen Thalfang und Osburg fertig : Windstrom aus dem Hunsrück saust ab November durchs neue Erdkabel

Fertig verlegt ist das neue Hochspannungs-Stromkabel des Netzbetreibers Westnetz zwischen Thalfang und Osburg: Dazu gratulieren Ministerpräsidenten Malu Dreyer sowie die Landräte Günther Schartz (Dritter von links) und Gregor Eibes (Zweiter von rechts) den Projektverantwortlichen. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Lorscheid/Bescheid/Thalfang Die Arbeiten an einer neuen 40 Millionen Euro teuren Hochspannungsleitung zwischen Thalfang und Osburg sind so gut wie abgeschlossen. Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht das Projekt als wichtigen Beitrag zur Energiewende in Rheinland-Pfalz.