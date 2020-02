Wetter : Wintereinbruch im Hochwald

Hermeskeil/Kell (bla) Heftige Schneefälle legten am Donnerstag den Hochwald lahm. Die Räumdienste hatten überall viel zu tun – sei es per Schneepflug oder per Hand wie in Hermeskeil. Teils kamen die Räumdienste wegen feststeckender Fahrzeuge nicht durch.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Kräftiger Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt haben den Verkehrsteilnehmern in Hermeskeil am Donnerstagmittag das Leben schwer gemacht. Da die Winterdienste innerorts kaum eine Chance hatten, die Strecken zu räumen, ging es vor allem am steilen Berg in der Trierer Straße nur im Schritttempo voran. Für einige Busse war dort vorübergehend Endstation. Mitarbeiter des Bauhofs streuten die Fußgänger-Überwege. Markus Gahler, Hausmeister im Hermeskeiler Rathaus, rückte der weißen Pracht auf dem Rathaus-Parkplatz mit einer Schneefräse zu Leibe. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber