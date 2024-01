Winter am Erbeskopf Winter am Erbeskopf: Klirrende Kälte, traumhafte Kulisse

Hilscheid · (cweb) Eisig kalt ist es am Dienstag im Hunsrück am Gipfel des Erbeskopfes auf mehr als 800 Metern Höhe. Der Neuschnee zu Beginn der Woche und die frostigen Temperaturen haben die Wege und Wälder rund um die Windklangskulptur in eine imposante Winterlandschaft verwandelt.

16.01.2024 , 16:39 Uhr

