Wetter : Winterliches Idyll an Saar, Mosel und im Hochwald

(dpa) Trotz Frost und trockenen Wetters blieb der Andrang auf die rheinland-pfälzischen Wintersportgebiete in der Eifel, im Hunsrück und im übrigen Rheinland-Pfalz aus. „Bei uns ist es noch ruhig“, teilte ein Polizeisprecher am Samstagnachmittag mit. Besonders mit Hinblick auf Falschparker und die Einhaltung der Corona-Regeln sei man im Einsatz. „Die Skigebiete werden gesondert überwacht“, sagte der Polizeisprecher. Bisher sei aber nichts Auffälliges geschehen.

Am Wochenende waren viele Zufahrtsstraßen zu den Ausflugsgebieten gesperrt. In der Eifel sind zum Beispiel die Zufahrten zu den Wintersportgebieten „Schwarzer Mann“ und „Wolfsschlucht“ wegen Schneebruchgefahr bis einschließlich 17. Januar gesperrt. Auch am Erbeskopf und am Donnersberg waren die Zugangsstraßen dicht. „Es hat sich langsam rumgesprochen, und die Leute halten sich dran“, teilte ein Polizeisprecher mit.