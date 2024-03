Die ersten Flaschen sind abgefüllt Riesling, Burgunder & Co: Wie werden die 2023er Weine?

Nach und nach nimmt der Tourismus in der Region zu. Wohnmobil-Stellplätze, Hotels und Gästewohnungen werden wieder stärker belegt. Und Menschen, die von Wein einiges wissen und noch mehr erfahren möchten, melden sich in den Betrieben zu einer Verkostung an. Nicht alle von ihnen sind Urlauber: Die Lust am heimischen Produkt ist gerade an der Mosel groß. Die Voraussetzungen dafür, dass der neue Jahrgang kein Ladenhüter wird, sind also denkbar günstig.