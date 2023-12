3000 britische Pfund für eine Flasche! Renommierte Winzer von der Saar präsentieren Whiskey-Weltneuheit mit enormem Wert

Wiltingen/Oberemmel · Zwei der besten Winzer von der Saar und ein Traditionsbrenner aus Niedersachsen haben einen Whiskey der Superlative kreiert. Wir haben mit Egon Müller vom gleichnamigen Weingut in Wiltingen und Max von Kunow vom Weingut Von Hövel in Oberemmel gesprochen, was ihre (Whiskey-)Tropfen so edel macht.

22.12.2023 , 09:15 Uhr

Egon Müller (links) und Max von Kunow verkosten in aller Andacht den neuen Star am Whiskey-Himmel. Foto: DT

Von Dirk Tenbrock

Max von Kunow und Egon Müller haben einen spektakulären Coup gelandet. Sie haben je einen prestigeträchtigen Whiskey aufgelegt, der streng limitiert ist und mit besonderen Aromen prunkt. Es gibt davon nur knapp 600 Flaschen, jeweils nicht einmal 300 Stück pro Weingut.