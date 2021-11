Heimat und Genuss : Anna Reimann: Das Weingut Cantzheim ist ihre Berufung

Serie Kanzem Die 46-jährige Anna Reimann führt in Kanzem an der Saar das Weingut Cantzheim mit Start-Up-Mentalität. In unserer Serie „Die Weinmacherin“ stellen wir sie und andere Winzerinnen vor.

Sie ist mittendrin, in der Weinlese, es ist Herbst. Und sie nimmt sich dennoch Zeit für ein ausführliches Gespräch mit dem TV, in aller Ruhe und mit der Gelassenheit einer Frau, die in sich ruht und sich auf dem rechten Weg wähnt.

Dieser Weg war Anna Reimann wahrlich nicht vorgezeichnet. Sicher waren die Umstände, die die 46-jährige, gebürtige Neusserin in die Spitze des Weinbaus an der Saar gebracht haben, aber keine Zufälle. Seit 2016 macht sie nun mit ihrem Mann, dem Biologen Dr. Stephan Reimann, Wein auf dem familieneigenen Weingut Cantzheim in Kanzem. Direkt unterhalb des beeindruckenden Altenberges und gegenüber des wildromantischen Altarmes der Saar.

Zusammenhalt der Saar-Winzer Es ist ihre Berufung, wie sie sagt. Sie sind ein Start-up, finanziert mit eigenem Geld und mit dem entsprechenden Risiko, das sich aber mit jedem erfolgreichen Jahrgang ihrer schlanken und eleganten Weine vermindert.

Die gute Nachbarschaft namhafter Kollegen ist sicherlich auch kein Nachteil. Anna Reimann lobt den Zusammenhalt der Saar-Winzer, der alljährlich Ende August seinen Höhepunkt im gemeinsam veranstalteten Saar-Riesling-Sommer mit (vorpandemisch) Tausenden, internationalen Besuchern findet. Das ist ihr wichtig, man schaffe so gemeinsam einen Mehrwert für die Region.

Vis-à-vis liegt das alteingesessene Weingut von Peter Mertes. Der habe ihr von Anfang an mit Rat und Tat zur Seite gestanden und seine guten Kontakte für sie spielen lassen. So bekommen die Reimanns die Gelegenheit, einen der ältesten Kanzemer Betriebe, das Weingut Joh. Peter Reinert zu übernehmen. Denn das von ihrem Vater, dem Neusser Wirtschaftsanwalt Georg F. Thoma, schon im Jahr 2007 erworbene, spätbarocke Gutsgebäude aus dem Jahr 1740 verfügt über keinen ausreichend großen Keller.

Im Dorf auf der anderen Seite der Saar finden sie bei Reinert räumlich und technisch alle Voraussetzungen, um ihre Trauben zu verarbeiten. Als Gründungsmitglied des Bernkasteler Rings weiß dieser nun sein Lebenswerk in guten Händen. Und für Anna Reimann ist das Vertrauen im Dorf „eine große Ehre.“

Eine kunstsinnige Familie Und, wie hat es sie denn an die Saar verschlagen? Nun, die ganze Familie war und ist kunstsinnig. Schon Großvater Fritz Thoma war Professor der Architektur und in den 1950er Jahren Mitglied der Dombaukommission. Und zwar in Trier. Und so öffnete sich der Kreis, der sich nun mit Annas Erfolg auf Cantzheim wieder schließt. Nach dem Abitur studiert sie zunächst im kulturtrunkenen (und weinseligen) Florenz Kunstgeschichte, im Hinterkopf eine Karriere, vielleicht als Galeristin. Doch dann entdeckt sie ihre Liebe zu Pflanzen, zur Biologie und studiert Gartenbau in Weihenstephan.

Diplomarbeit über die Reblaus Dort läuft ihr der andere Stephan über den Weg, der von nun an der Mann an ihrer Seite wird. Sie macht mit einer Arbeit über die Reblaus ihren Agraringenieur und wechselt dann nach Montpellier in Südfrankreich, um ihren Master in Weinbau und Önologie zu bauen. Spanisch und Französisch lernt die begabte junge Frau da „en passant“.

Beim Praktikum auf Santa Rita in Chile hatte es „Klick“ gemacht, wie sie sagt. Der Weinbau wird ihre Passion. Weitere Praktika folgen, in Franken, im Burgund bei Joseph Drouhin und in Neuseeland, wo sie ihren ersten eigenen Riesling machen darf.

Der nächste Schritt führt Anna Reimann dann 2003 an die Mosel zu Markus Molitor. Hier ist sie für den Vertrieb zuständig und dann für den Export. Sie erschließt den so wichtigen japanischen Markt. Danach ein Wechsel der Aufgabenstellung, wieder in einem großen, renommierten Weingut: Marketing bei den Bischöflichen Weingütern in Trier. Spannende Zeiten, aber noch nicht die wahre Erfüllung für die Macherin.

Nach der Hochzeit im Jahr 2006 tagt dann 2015 der Familienrat. Es gilt, eine weitreichende Entscheidung zu treffen: Wir übernehmen Cantzheim als Weingut und machen daraus auch architektonisch eine Perle.

Das gelingt mit Hilfe des angesehenen Schweizer Architekten Max Dudler, der eine Orangerie aus Stahl und Glas sowie den hellbraunen Betonkubus, in dem sich jetzt drei der fünf Gästezimmer befinden, baute. Ein Meisterstück im Kontrast zum barocken Hauptbau, in der Fachwelt stark beachtet und ein magischer Anziehungspunkt für architektonische Schöngeister und Avantgardisten. Ihre Vinothek wurde vom deutschen Weininstitut als eine der besten in Deutschland ausgezeichnet. So wachsen Anna und Stephan dann auch noch in die Hotelier-Rolle und sie sind auch Gastgeber für Events, Lesungen, Hochzeiten, Gartenfeste oder Verkostungen. „Ohne unser tolles Team ginge das alles natürlich nicht“, betont die Chefin. Nur so kann sie sich weiter um den Wein kümmern, der liegt ihr am Herzen: „Hier wachsen die besten Rieslinge der Welt, dieses Terroir wollen wir in unseren Weinen herausarbeiten.“

90 Grad Oechsle Sie investiert in 500-Liter Holzfässer, eine neue Kellerei, mittlerweile bewirtschaften sie sieben Hektar. Auch der Spätburgunder hat es ihr angetan und der Pinot Blanc aus alten Reben mit hohen Mostgewichten von 90 Grad Oechsle im Jahr 2021, den sie im neuen Holz ausbaut. Auch mit getoasteten Fässern experimentiert sie, das heißt dann Fumé.

Und wie sieht sie ihre Rolle als Frau, im immer noch männlich geprägten Weingeschäft? Für sie als Selbstständige laufe es problemlos, aber für manche Frauen sind Kinder (ihr Sohn Emil ist zwölf, Tochter Helena sieben Jahre alt) doch noch ein Karrierehemmnis.