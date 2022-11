Serie: Die Winzerinnen : Wo jeder Wein einen römischen Namen hat: Zu Gast bei Winzerin Inga Schmitt in Oberemmel

Inga Schmitt im Oberemmeler Karlsberg. Die Trauben sind reif und von hoher Qualität, die Menge in 2022 aber eher gering. Foto: DT

Oberemmel In unserer Serie „Die Winzerinnen“ stellen wir heute Inga Schmitt vor. In Oberemmel produziert sie in einem Seitental der Saar eine breite Palette hochinteressanter Weine.