Konzert : Winzerkapelle begeistert beim Jahreskonzert

Wiltingen (red) Vor voll besetztem Haus begann das Jugendorchester Ockfen-Wawern-Wiltingen unter der Leitung von Wolfgang Grün das Jahreskonzert mit dem Medley von Viana.

Es folgten die Titel Perfect von Ed Sheeran, Bohemian Rhapsody von Queen und die Bayerische Polka von Georg Lohmann mit Paul Hallmanns als Solist an der Posaune. Nach der Pause spielte die Kapelle Let me entertain you von Robbie Williams. Der Song The sound of silence von Paul Simon, arrangiert von James L. Hosay, zeigte die große Spannweite des Könnens der Winzerkapelle. Vor dem Stück „Always look on the brightside of life“ von Eric Idle bemerkte der Dirigent Lothar Breitmeier, dass dieses Stück wesentlich kürzer sei als die Anmoderation. Auch Glenn Miller in Concert in einem Arrangement von Lothar Gottlöber kam gut bei den Zuschauern an.