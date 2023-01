Jubiläumskonzert : Wer will beim Jubiläumskonzert mitmachen?

Wiltingen Zum 100. Geburtstag möchte die Winzerkapelle Wiltingen Ehemaligen und Interessierten die Gelegenheit bieten, beim Open-Air-Festkonzert mitzumachen. Warum jeder Musiker willkommen ist.

Im Jahr 1923 gründete sich aus den Reihen der freiwilligen Feuerwehr diese klassische Blaskapelle und zählt seitdem zu den Aktivposten im Weindorf an der Saar. Der Verein mit seinem jungen Vorstand floriert mit seinen 30 aktiven Musikern. Neben den traditionellen Konzerten setzt man nun auf neue Formate wie das allsommerliche Festival „Klang & Glanz“ am Saar-Ufer, das seit einigen Jahren in Kooperation mit der Winzervereinigung „Saarkind“ organisiert wird. Tausende Menschen aus der gesamten Großregion erreicht die Winzerkapelle so. Erst im September hatte die Kapelle erfolgreich ihr Jahreskonzert absolviert.