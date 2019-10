Luftfahrtgeschichte : „Wir sammeln Flugzeuge“: Ein Blick hinter die Kulissen der Hermeskeiler Flugausstellung

Und tschüss! Sie sind dann mal weg bis zum April: Anna-Luisa Junior von der Flugausstellung in Hermeskeil auf der „Gangway zum nächsten Jahrzehnt“. Foto: Jürgen C. Braun

Hermeskeil Die Flugausstellung der Familie Junior in Hermeskeil schließt ab November für fünf Monate. Der TV hat nachgefragt, was in der Winterpause passiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

„Ein vergleichbares Unternehmen? Ehrlich gesagt, mir fällt keines ein.“ Peter Junior muss in seinem Büro nicht lange überlegen. Was auch nicht verwundert, denn im mittlerweile 47. Jahr wird die Flugausstellung der Familie Junior vor den Toren Hermeskeils als eben solches geführt und gemanagt: als reiner Familienbetrieb.

80 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche unter freiem Himmel und in Hallen. Mehr als 100 Flugzeuge und Hubschrauber aus allen möglichen Epochen. Dazu viel historische Technik: Motoren, Anzüge, Helme. Airlines weltweit lassen grüßen – egal ob militärischen Ursprungs oder aus der zivilen Luftfahrt.

Info Fakten zur Flugausstellung Die Flugzeugausstellung der Familie Junior ist die größte privatwirtschaftlich geführte Exponaten-Schau ihrer Art in Deutschland. Sie bietet auf einem Areal von 80 000 Quadratmetern über 100 verschiedene Flugzeuge und technische Accessoires zum Thema zivile und militärische Luftfahrt. Gelegen ist sie direkt an der Hunsrückhöhenstraße (B 327) am Ortseingang von Hermeskeil in Höhe des Stadtteils Abtei. Wer sich die Ausstellung noch ansehen möchte, hat dazu Gelegenheit bis einschließlich 1. November 2019. Dann schließt die Schau bis 1. April 2020.

Ein paar Tage noch, dann ist Schluss für dieses Jahr. Nach sieben Monaten. An sieben Tagen die Woche immer von Montag bis Sonntag. Am 1. November, vielleicht noch das darauf folgende Wochenende „fällt der Hammer“. Oder besser gesagt „dreht sich der Schlüssel“ am großen Eingangstor neben dem Café Concorde. „Der Akku ist leer. Bei allen“, sagt Junior. Bei ihm, seiner Frau Astrid, den beiden Töchtern Anna-Luisa und Eva-Maria. Und den Mitarbeitern, die dafür sorgen, dass Freigelände und Hallen immer „tip-top“ sind.

Busse, Schulklassen, Gruppen, Clubs, Gesellschaften, Motorrad-Gangs, einzelne Privatpersonen. Nichts, was es nicht gäbe im ständigen rein und raus bei Juniors. Wie bekommt man so etwas strukturiert, geregelt, in einem kleinen Familienbetrieb? Einem mittelständischen Unternehmen, das nicht subventioniert wurde und wird, sondern – darauf legt der 57-Jährige wert – „seine Steuern zahlt wie jeder Fliesenleger oder Schreiner auch.“ Weshalb, sagt er, „wir auch kein Museum, sondern ein mittelständisches Unternehmen sind. Das auch genauso geführt werden muss.“

Und das zu führen, gehe nicht ohne rigorosen Dienstplan. Nicht ohne Disziplin, ohne Regeln, ohne Einteilung, wer wann was macht. „Es ist ja nicht damit getan, dass jemand im Kassenhäuschen sitzt und Karten abreißt. Wir machen Führungen, erläutern, Abläufe müssen geplant und eingehalten werden. Und einen Privathaushalt gibt es ja schließlich auch noch.“ Den Dienstplan für die Ausstellung, sagt Junior, „mache ich. Den fürs Café, macht meine Frau.“

Um 10 Uhr öffnet die Ausstellung. Meist „so gegen halb neun“, sei er da, um Mitarbeiter zu instruieren, was wo als Erstes gemacht werden müsse. Und das wisse er auch nur, weil „ich abends mit dem Rasenmäher noch ´rumgefahren bin und nachgeguckt habe.“ Hecken und Bäume müssen geschnitten werden, Wege ausgebessert, nach Schildern, Mülleimern, ja sogar Hundehäuflein müsse geschaut werden. „Jeden Tag ist irgendwas anderes. Heute Morgen hat mich der Wachdienst aus dem Bett geholt, weil die Brandmelde-Anlage ausgelöst hat. War dann aber doch nix. Aber da kann man sich ja nicht drauf verlassen.“

Die Identifikation mit und die Liebe zum Betrieb betrifft die gesamte Familie. Peters Frau Astrid, die ihren erlernten Beruf als Friseurin dereinst aufgegeben hatte und nun die „gute Seele“ der Firma ist, genauso wie Tochter Anna-Maria, die selbstverständlich auch in der Firma angestellt ist. Und sich bestens mit den Exponaten und deren Geschichte auskennt: „Der Tornado da vorn ist mein absoluter Lieblingsvogel. Aber eigentlich ist das hier alles einzigartig“, sagt die junge Frau und bewundert „meinen Papa und dessen Hingabe zu unserer einzigartigen Schau“.

In den Wintermonaten müsse nicht nur renoviert, gestrichen, gewerkelt werden, erklärt Peter Junior, der immer den Eindruck vermittelt, als ruhe er in sich selbst. „Wir bemühen uns ja auch immer, den Leuten was Neues zu bieten.“ Längst sei er im Internet und über Mailkontakte ständig auf der Suche, baue sein Netzwerk aus. „Wenn wir an was Interessantes kommen können, sehen wir uns das an. Und greifen zu, wenn uns das nicht nur reiz-, sondern auch sinnvoll erscheint. Und wenn was fehlt, dann wird es ergänzt. Das ist unsere Passion: Wir können längst nicht mehr anders. Andere Leute sammeln ein Kaffeeservice. Wir Juniors sammeln Flugzeuge.“