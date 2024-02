Kein Geld zur Sanierung vorhanden Werden die Kirche St. Martinus und das Johanneshaus in Hermeskeil verkauft?

Will die Hermeskeiler Kirchengemeinde St. Franziskus ihre Immobilien in Hermeskeil verkaufen? So lautet jedenfalls ein Vorschlag des Verwaltungsrates. Grund ist das geringe finanzielle Vermögen der Kirchengemeinde sowie der gleichzeitige hohe Investitionsbedarf an der Pfarrkirche St. Martinus und dem Johanneshaus. Alleine die Außenfassade zu sanieren würde 1,5 Millionen Euro kosten, sagte Pfarrer Christian Heinz im Sommer 2023. Hinzu kämen noch Kosten für die Innensanierung in Millionenhöhe.