Vier Jahre nach Schließung des Biergartens an der Saar Wird gegen die Planung für das Multi-Kulti in Schoden geklagt?

Schoden · Die Gemeinde will wieder einen Biergarten auf Schodens Freizeitgelände an der Saar ermöglichen. Den letzten Beschluss dafür hat der Gemeinderat nun in leicht veränderter Form wiederholt, um sich im Falle einer Klage keine weiteren rechtlichen Probleme einzuhandeln. Doch wie wahrscheinlich ist eigentlich eine Klage?

16.10.2023, 13:22 Uhr

Der derzeitige Kiosk am Schodener Saarufer wird ebenfalls gut besucht. Die Gemeinde will jedoch wieder einen Biergarten dort ermöglichen. Foto: Dirk Tenbrock

Vor vier Jahren hat sich nach einer rechtlichen Prüfung, die eine Nachbarin beauftragt hatte, vieles auf der sogenannten Multi-Kulti-Anlage am Saarufer von Schoden geändert. Der beliebte Biergarten und der Minigolfplatz mussten schließen, da sie nicht genehmigt waren. Geblieben ist lediglich ein Kiosk ohne Tische und Stühle. Der Kanuverleih der Anlage wurde ans Wasser verlegt.