Förderverein schockiert : Die Gleise der Hochwaldbahn werden abgerissen

Nonnweiler/Hermeskeil Die Gleise der Hochwaldbahn zwischen Nonnweiler und Freisen werden zurückgebaut. Eine Reaktivierung sei unrealistisch, bestätigte das Wirtschaftsministerium dem saarländischen Rundfunk. Kritik kommt von einem Förderverein und den Grünen, die ein Rückbau-Moratorium fordern.

Schockiert zeigt sich der Förderverein „Bahn und Rad im Hochwald“ über das Aus für eine mögliche Reaktivierung der Hochwaldbahn von Türkismühle über Sötern, Otzenhausen und Nonnweiler bis Hermeskeil für das er seit Jahren kämpft.„Bundesweit werden Bahnstrecken reaktiviert, so auch in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz, nur in unserem Saarland will keiner diese Entwicklung sehen“, teilt der Förderverein auf seiner Facebookseite mit und kritisiert die „Kurzsichtigkeit“ des saarländischen Wirtschaftsministeriums. Die Bahnstrecke ist seit 2014 stillgelegt, aber nicht entwidmet, könnte also theoretisch reaktiviert werden.