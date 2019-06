Kommunalpolitik : Wo darf Kraft der Sonne genutzt werden?

Sonnenlicht für die Stromerzeugung nutzen: Die Verbandsgemeinde Saarburg-Kell will regeln, wo in ihrem Gebiet zu diesem Zweck Photovoltaikanlagen gebaut werden dürfen. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarburg Investoren fragen vermehrt bei den Gemeinden im Raum Kell und Saarburg an, ob sie dort Photovoltaikanlagen errichten dürfen. Der Verbandsgemeinderat hat beschlossen, dafür geeignete Gebiete vorab festzulegen.

Auf einer Wiese an der B 407 bei Kell am See wollen private Investoren eine 15 Hektar große Photovoltaikanlage bauen, die Sonnenenergie in elektrische Energie zur Stromerzeugung umwandelt. Bei Freudenburg auf einem ehemaligen Lagerplatz ist Ähnliches geplant. Die Ortsgemeinde hat ebenfalls eine Anfrage erhalten, die baurechtlichen Voraussetzungen für eine etwa 1,5 Hektar große Anlage zu schaffen.