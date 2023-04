Historiker stößt auf klare Hinweise Wo hatte die Gestapo in Saarburg ihren Sitz?

Die Geheime Staatspolizei (Gestapo) war eine zentrale Institution im Netz des nationalsozialistischen Überwachungs- und Verfolgungsapparats. Sie galt in der NS-Diktatur als allgegenwärtige, allwissende und allmächtige Sonderbehörde. Auch wenn sie das nicht war, wurde mit diesem bewusst vermittelten Bild doch Angst und Misstrauen erzeugt. Die Gestapo besaß weitreichende, unkontrollierte Machtbefugnisse zur Bekämpfung tatsächlicher und vermeintlicher politischer Gegner, zu denen Oppositionelle, Juden, Roma, sogenannte Asoziale und Homosexuelle gehörten. Sie wandte Folter an und spielte eine wichtige Rolle bei der Deportation der Juden in Konzentrationslager.