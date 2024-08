Erleichterung für viele Menschen Barrierefreiheit – Wo Vorreiter Saarburg sie schon überall hat

Saarburg · In Sachen Barrierefreiheit beziehungsweise -armut hat Saarburg schon viel mehr unternommen als andere Städte. Was demnächst an der Burg passieren soll, um Menschen mit Gehproblemen, Rollstuhl oder Kinderwagen das Leben zu erleichtern.

10.08.2024 , 14:30 Uhr

Link zur Paywall Saarburgs besondere Achse – Fast ohne Barrieren von einem Ende der Stadt zum andern 41 Bilder Foto: TV/Marion Maier