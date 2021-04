Kostenpflichtiger Inhalt: Ostern : Wo wandern und radeln an Ostern Spaß macht

Wanderwege mit mehreren Einstiegen bieten die Möglichkeit, dass sich die Menschen etwas aus dem Weg gehen. Ein Beispiel: die Traumschleife Saar-Leuktal-Panorama. Foto: TV/Klaus-Peter Kappest

Konz/Saarburg/Hermeskeil/Kell am See Viele Menschen wird es über die Feiertage ins Freie ziehen. Die Chefinnen der Touristinfos von Konz/Saarburg, Kell am See und Hermeskeil geben Tipps, wie Bewegungshungrige dem Ansturm aus dem Weg gehen können.