Wildtiere in der Region Wölfin bei Zerf nachgewiesen – Gibt es nun Nachwuchs?

Die Wölfin, die am 25. April in der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell unterwegs war, hat konkrete Spuren hinterlassen. Wie das Koordinationszentrum für Luchs und Wolf (Kluwo) in Trippstadt meldete, hatte sie einen Rothirsch gerissen. In der Regel sind es dann DNA-Spuren aus dem Speichel, mithilfe derer die Fachleute einen Wolf identifizieren können.