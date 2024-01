Diskussion im Kreistag Wofür der Kreis Trier-Saarburg 2024 am meisten Geld ausgibt

Trier · Im Kreistag geht es am Montagabend um den Haushalt für 2024. Insgesamt hat das Zahlenwerk ein Volumen von rund 310 Millionen Euro. Doch was passiert mit all dem Geld?

22.01.2024 , 11:52 Uhr

Am 22. Januar diskutiert der Trier-Saarburger Kreistag ab 17 Uhr über den Haushalt für das laufende Jahr. Foto: TV/Marion Maier

Der Kreis Trier-Saarburg nimmt laut dem aktuellen Haushaltsplan mehr Geld ein als jemals zuvor. Insgesamt sind es mehr als 310 Millionen Euro. Allerdings sind auch die Kosten gestiegen. Der Kreis rechnet in diesem Jahr mit Ausgaben von fast 310 Millionen Euro. Unterm Strich würden dann, wenn alles nach Plan verläuft, 261.000 Euro stehen. Das ist für die Haushaltsabteilung eine gute Nachricht. Ohne neue Schulden besteht auch kein Bedarf für Nacharbeit, wenn der Kreistag diesen Haushalt am Montagabend, 22. Januar, so verabschiedet.