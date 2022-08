Freizeit : Große Klänge für ein schöneres Saarburg

Saarburg Eine schöne Kapelle und die Zukunft der Jubiläumsglocke: Was der Verkehrs- und Verschönerungsverein Saarburg nach dem letzten Mittwochskonzert in diesem Jahr mit dem Erlös vorhat.

„Das ist alles mit dem Denkmalschutz abgesprochen“, sagt er dem TV. Es herrschen dabei strenge Vorschriften, wie beispielsweise beim Mörtel. Da muss es Trasskalk sein, ein Material vulkanischen Ursprungs, das nur in der Eifel-Region vorkommt. Die Steine am Sockel sind stark verwittert. „Wenn da Wasser in die Fugen eindringt, geht die Kapelle kaputt“, sagt der Baufachmann voraus. Im nächsten Frühjahr soll mit den Arbeiten begonnen werden. Hingucker soll abends die Innenbeleuchtung werden, denn die Kapelle steht in der Blickachse zum Fruchtmarkt. Ein weiterer Wunsch ist das Aufstellen der Jubiläumsglocke, die seit ihrem Guss 2014 anlässlich der 1050-Jahr-Feier der Stadt in der Kulturgießerei hängt. Mindestens drei Standorte sind in der Diskussion. Ferner soll der Kautenturm am Saarufer nachts angestrahlt werden.