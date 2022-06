Bauen : Wohnbebauung in Palzem rückt Winzer auf die Pelle

Wohnbebauung in Palzem rückt Winzer auf die Pelle

Palzem Der erste Abschnitt der Anlage mit 26 Wohnungen ist fertig, der zweite noch im Bau. Er steht nur wenige Meter vom benachbarten Gut entfernt. Was der Weinbauer befürchtet.

Schon seit Jahren wehren sich Nachbarn am Palzemer Moselufer gegen die wohl größte Wohnanlage dort, die das Unternehmen IFA-Immobilien aus Schillingen auf dem ehemaligen Kindergartengelände am Rand des Ortes an der Obermosel errichtet hat. Der erste Abschnitt mit 18 Wohnungen und fünf Stockwerken ist fertig. Der zweite Abschnitt mit weiteren acht Wohnungen befindet sich noch im Bau, dieser ist allerdings schon weit fortgeschritten.