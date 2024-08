Saarburg-Terrassen Wohnen auf dem Ex-Militärgelände – Das steht schon, das wird noch (um-)gebaut (Bilder)

Wer bei schönem Wetter über die Saarburg-Terrassen spaziert, dem leuchten die Neubauten hell entgegen – fast ein wenig unwirklich wie in einer Visualisierung vom Architekten auf dem Computerbildschirm. Doppelhäuser mit verschiedenen Dachformen, Reihen- und alleinstehende Einfamilienhäuser sowie große Häuser mit bis zu 16 Wohnungen, alle überwiegend weiß, bilden den Mix auf dem ehemaligen Kasernengelände in Beurig. Die Häuser stehen relativ dicht beieinander. Die kleinen Gärten sind großteils schon bepflanzt. Blühende Blumenwiesen, Rasen und heranwachsende Hecken wechseln sich ab, während benachbart die Wiese auf dem 30 Meter breiten und mehr als 300 Meter langen Grünstreifen sprießt. Das eine oder andere Auto steht vor einer Garage. Viele Wagen finden ihren Platz in der Tiefgarage. Zwei Stellplätze pro Wohnung sind vorgeschrieben.