Wohnpark für Senioren So geht’s mit dem größten Wohnungsbauprojekt in Trier-Saarburg voran

So sieht die Baustelle des Conzept-60plus-Bauprojekts in Konz Könen zurzeit aus. Insgesamt sollen dort mehr als 120 Eigentumswohnungen in acht Häusern entstehen. Im Dezember können die ersten 26 Wohnungen bezogen werden. Die Arbeiten an fünf von acht Häusern haben bisher noch nicht begonnen.

Foto: Conzept 60plus/Berhtold Wacht