Menschen, die noch fit sind, wohnen unter einem Dach mit Älteren. Das Projekt „Wohnpunkt Plus RLP“ unterstützt Gemeinden, die solche oder ähnliche Wohnprojekte in ihrem Ort aufbauen wollen. Nach Reinsfeld will nun auch Gusenburg bei dem Programm mitmachen. Foto: dpa-tmn/Klaus-Dietmar Gabbert