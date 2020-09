Kommunalpolitik : Wohnungen statt Hotel: Plan in Nittel stockt

Wohnungen statt Hotel: Plan in Nittel stockt

Nittel Ortschef Peter Hein ist dafür, Gästezimmer im Hotel Nitteler Hof zusammenzulegen und zu Eigentumswohnungen umzubauen. Eine Mehrheit des Ortsgemeinderats lehnt das Projekt jedoch ab.

Das Votum in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Nittel fiel knapp aus. Sieben Ratsmitglieder stimmten gegen den Umbau des Hotels Nitteler Hof, fünf waren für das Projekt des Eigentümers, der Hotelzimmer zusammenlegen und Eigentumswohnungen daraus machen will. Drei Mitglieder des Gremiums enthielten sich. Die Argumente der Ratsmitglieder, die sich gegen die Eigentumswohnungen aussprechen, drehten sich hauptsächlich um die Lage der Stellplätze, die zu den sieben geplanten Wohnungen gehören.