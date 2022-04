Einsatz : Wohnungsbrand in Grevenmacher – Feuerwehr rettet 31 Menschen

Foto: CGDIS Luxemburg

Grevenmacher Rund 60 Einsatzkräfte waren am Sonntagabend mehrere Stunden im Einsatz, um in Grevenmacher ein brennendes Dach zu löschen. Deutsche Feuerwehren gingen zunächst von einem Brand im benachbarten Wellen aus.

Kurz nach 20 Uhr ging der Alarm in Luxemburg. Fast 60 Feuerwehrleute aus sechs Feuer- und Rettungszentren rückten zu einem brennenden Dach an einer Residenz in Grevenmacher aus. „Die erste Meldung der Feuerwehr vor Ort berichtete von einem ausgedehnten Brand mit zahlreichen Menschen, die evakuiert werden“, heißt es in einer Pressemeldung des Großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps. Die Einsatzkräfte hätten das Feuer gegen 22 Uhr unter Kontrolle gebracht. Neben den Brandbekämpfern war auch eine Drohne vor Ort, um die Einsatzleitung zu unterstützen.

31 Menschen mussten laut der Feuerwehrmeldung aus den Häusern herausgeholt werden. 29 wurden von den Rettungskräften vor Ort betreutet. Zwei seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Lösch- und Kontrollarbeiten dauerten laut den Einsatzkräften bis spät in der Nacht.

Der Einsatz und die Rauchentwicklung sind auch auf der deutschen Moselseite in Wellen aufgefallen. Das Mehrfamilienhaus, das gebrannt hat, steht in der Rue de Victor Prost. Diese führt von der Uferstraße, der Rue de Vin in Richtung des Zentrums von Grevenmacher.