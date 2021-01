Blaulicht : Fluchtweg zweier Einbrecher ist teilweise bekannt

Reinsfeld (red) Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es am Donnerstag, 14. Januar, zwischen 15 und 19 Uhr in der Ahlbertstraße.

Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet um Mitteilung, falls jemand zur oben genannten Zeit in diesem Bereich Beobachtungen gemacht hat, die als Hinweis zur Aufklärung der Tat dienen können. Sie ist telefonisch unter 06503/91510 erreichbar oder per Mail an die Adresse pihermeskeil@polizei.rlp.de