Einbruch : Einbrecher hebeln Wohnungstür in Mehrfamilienhaus in Konz auf

Foto: dpa/Silas Stein

Konz Unbekannte haben laut Polizei am Freitagvormittag, 24. Januar, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Ortskern von Konz aufgehebelt. Die Einbrecher hätten die Zeit zwischen 10 und 11 Uhr genutzt, in der keine Bewohner Zuhause gewesen seien.

Beim dem Einbruch gelang es den Tätern, so die Polizei in ihrer Mitteilung, Beute im Wert von circa 800 Euro zu machen.