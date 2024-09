Bild- und Videoaufnahmen Drei Welpen gesichtet: Es gibt Wolfsnachwuchs in der Region

In der VG Saarburg-Kell gibt es Wolfsnachwuchs, das vermeldet das Koordinationszentrum Luchs und Wolf des Landes. Ob der Nachwuchs so aussieht wie auf diesem Bild, ist offen - es handelt sich um ein Symbolbild aus einem Wildpark in Hessen.

Foto: picture alliance/dpa/Hessenforst/Michael Joest